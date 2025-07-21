Белорусский шахматист Лазовик оценил, сильнее ли он Карлсена, которого обыгрывал

— Он действительно невероятный спортсмен, один из лучших шахматистов в истории, — сказал Лазовик о норвежце. — Я смотрю его партии и стараюсь чему-то учиться. Конечно, он намного сильнее меня. Я у него выигрывал, но это не значит, что если ты у него выиграл одну-две партии, ты автоматически сильнее становишься.