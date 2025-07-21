Белорусский шахматист Лазовик оценил, сильнее ли он Карлсена, которого обыгрывал

18-летний международный гроссмейстер из Минска Денис Лазовик рассказал телеканалу СТВ о конкуренции с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Напомним, что Денис в 15 лет стал международным гроссмейстером, чего в его возрасте никто из белорусов не добивался. Сейчас Лазовик возглавляет рейтинг сильнейших шахматистов Беларуси. А в декабре 2024-го на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке Денис обыграл 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
— Он действительно невероятный спортсмен, один из лучших шахматистов в истории, — сказал Лазовик о норвежце. — Я смотрю его партии и стараюсь чему-то учиться. Конечно, он намного сильнее меня. Я у него выигрывал, но это не значит, что если ты у него выиграл одну-две партии, ты автоматически сильнее становишься.
Также в интервью Денис вспомнил, что пришел в шахматы лет в шесть — первоклашкой в школьный кружок.
Одаренный мальчик постепенно развился в игрока международного уровня и стал лучшим у себя в стране.
— Он уже с детства показывал высокие результаты, а сейчас конкурирует с топ-10 мира, наводит шороху, — сказал старший тренер национальной команды Юрий Борсук. — У него есть взрослость.
Тренер отметил, что в столь юном возрасте у многих игроков еще не окрепла психика, что мешает их развитию. А вот Денис психологически стабилен, что помогает третий год подряд быть первым номером страны и показывать высокие результаты на международной арене.
Ранее мы писали, что видео с белорусским шахматистом, на игру с которым бежал чемпион мира Карлсен, набрало больше 10 млн просмотров.