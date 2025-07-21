Одновременно 34 моста строят и ремонтируют в Башкирии

Сегодня, 21 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о масштабных работах по строительству и ремонту мостовых сооружений по всей республике.
По словам руководителя региона, в настоящее время ведутся работы на нескольких десятках объектов. Четыре новых моста строятся на федеральных трассах, еще 14 находятся на плановом ремонте на магистралях М-5 «Урал», М-7 «Волга» и Р-240.
Особое внимание уделяется 16 мостам на региональных и муниципальных дорогах. Среди ключевых объектов Хабиров отметил мост через реку Ик около Октябрьского, который уже готов на 75% и должен быть сдан в 2026 году, а также мост через Быстрый Танып на трассе Дюртюли-Нефтекамск, завершенный на 70%.
— Его мы тоже сдаем в следующем году. Начали реконструкцию еще одного моста на этой реке, но уже в Бураевском районе, — заявил Радий Хабиров.
Глава республики признал, что жители сталкиваются с временными неудобствами из-за строительных работ, но подчеркнул, что эти мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. Он пообещал сделать все возможное для соблюдения установленных сроков завершения работ.
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