Одновременно 34 моста строят и ремонтируют в Башкирии

Особое внимание уделяется 16 мостам на региональных и муниципальных дорогах. Среди ключевых объектов Хабиров отметил мост через реку Ик около Октябрьского, который уже готов на 75% и должен быть сдан в 2026 году, а также мост через Быстрый Танып на трассе Дюртюли-Нефтекамск, завершенный на 70%.