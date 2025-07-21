Красноярская полиция ищет мужчину, зарезавшего собаку на автовокзале

Все случилось 17 июля в районе автовокзала «Восточный». Со слов очевидцев, по территории бегал алабай, в какой-то момент на него набросилась другая собака, и при попытке разнять их ее владелец несколько раз ударил ножом алабая. В результате причиненных ранений пес скончался.