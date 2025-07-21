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Красноярская полиция ищет мужчину, зарезавшего собаку на автовокзале

Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным в Ленинском районе Красноярска.

Источник: Росгвардия

Все случилось 17 июля в районе автовокзала «Восточный». Со слов очевидцев, по территории бегал алабай, в какой-то момент на него набросилась другая собака, и при попытке разнять их ее владелец несколько раз ударил ножом алабая. В результате причиненных ранений пес скончался.

«Сотрудники полиции опросили свидетелей. Труп собаки направлен на экспертизу. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность злоумышленника», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».

Также правоохранители просят других возможных очевидцев расправы над собакой позвонить по телефону дежурной части отдела полиции № 4: 249−01−88, 262−11−77.