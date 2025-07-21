МРОТ вырастет более чем на 20 процентов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля», — говорится в сообщении.
Его повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян, уточнили в министерстве.
Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48 процентов медианной заработной платы за минувший год.
Ранее Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году он составляет чуть более 22 тысяч рублей.