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МРОТ вырастет более чем на 20 процентов

Минтруд: рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в 2026 году превысит 20 процентов, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля», — говорится в сообщении.

Его повышение напрямую затрагивает 4,6 миллиона россиян, уточнили в министерстве.

Отмечается, что по законодательству размер МРОТ должен быть не ниже 48 процентов медианной заработной платы за минувший год.

Ранее Владимир Путин поручил повысить этот показатель к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В этом году он составляет чуть более 22 тысяч рублей.