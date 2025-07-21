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В Самарской области появился новый ХК для Национальной молодежной лиги

Хоккейный клуб называется «Самара». Команда будет выступать в предстоящем сезоне НМХЛ.

Хоккейный клуб называется «Самара». Команда будет выступать в предстоящем сезоне НМХЛ.

Сейчас 63-й регион представлен тольяттинской «Ладой» в КХЛ и «Ладьей» в МХЛ, а также ЦСК ВВС в ВХЛ. Успешнее остальных «регулярку» завершила вторая.

Подопечные Сергея Лопушанского вышли в плей-ин Востока, но там уступили «Авто» из Екатеринбурга и остались в Серебряном дивизионе конференции.

А днем 21 июля телеграм-канал «Болельщики ХК “Лада” сообщил о появлении нового хоккейного клуба в области. Это “Самара”. Представит губернию в предстоящем розыгрыше НМХЛ (идет после МХЛ). Появилась и группа в ВК, но пока без постов.

На днях писали, что «автозаводцы» поборются за Кубок Минска перед стартом чемпионата в августе.

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