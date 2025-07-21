Судебные приставы в Омске помогли бабушке и дедушке вернуть внучку

Как рассказали в ФССП, теперь законные права пожилой пары были восстановлены. Малышка сможет видеться с родственниками каждое четвертое воскресенье месяца, а также в день рождения ребенка и в дни рождения самих родственников. Встречи могут проходить как на территории бабушки и дедушки, так и на нейтральной территории, с возможностью совместного посещения культурно-массовых мероприятий, соответствующих возрасту девочки. При этом обязательно соблюдение режима дня и забота о здоровье ребенка, отметили представители контролирующего органа.