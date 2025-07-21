Судебные приставы в Омске помогли бабушке и дедушке вернуть внучку

В Омске с помощью судебных приставов удалось восстановить семейные узы. В органы правосудия обратились бабушка и дедушка девочки с просьбой восстановить общение с ребенком. Мама девочки не всегда давала возможность родственникам видеться с ребенком, несмотря на решение суда.
Как рассказали в ФССП, теперь законные права пожилой пары были восстановлены. Малышка сможет видеться с родственниками каждое четвертое воскресенье месяца, а также в день рождения ребенка и в дни рождения самих родственников. Встречи могут проходить как на территории бабушки и дедушки, так и на нейтральной территории, с возможностью совместного посещения культурно-массовых мероприятий, соответствующих возрасту девочки. При этом обязательно соблюдение режима дня и забота о здоровье ребенка, отметили представители контролирующего органа.
Кроме того, судебный пристав провел разъяснительную беседу со всеми сторонами конфликта, подчеркнув, что затянувшийся спор между взрослыми негативно сказывается на психическом и эмоциональном состоянии ребенка. Он порекомендовал бабушке и дедушке заранее согласовывать свои планы с матерью девочки, чтобы избежать недопонимания.
Благодаря проделанной работе стороны смогли прийти к компромиссу. Теперь пожилая пара регулярно общается с внучкой при личных встречах. Исполнительное производство завершено, однако судебный пристав разъяснил участникам дела, что в случае возобновления конфликта производство может быть возобновлено.
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