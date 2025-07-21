В Красноярске впервые пересадили роговицу глаза ребенку

В Красноярской офтальмологической больнице прошла первая в крае операция по пересадке роговицы ребенку. Пациентке заменили пораженный участок роговицы донорским. В региональном минздраве рассказали, что у девочки была диагностирована перфорация роговицы в тяжелой стадии. Медики решили в кратчайшие сроки провести сквозную кератопластику. Пораженный участок роговицы заменили донорским.
Подобные операции раньше проводили за пределами края. Офтальмохирург Анна Каданцева рассказала, что ожидание помощи в федеральных центрах зачастую длится от года и более, а у девочки не было столько времени.
Пересадка прошла без осложнений. Теперь девочке предстоит около недели провести в стационаре, а после — наблюдаться у офтальмологов. Известно, что в августе подобную операцию проведут еще одному ребенку. Взрослых же с патологиями роговицы оперируют в крае с 2022 года.