В Красноярске впервые пересадили роговицу глаза ребенку

Пересадка прошла без осложнений. Теперь девочке предстоит около недели провести в стационаре, а после — наблюдаться у офтальмологов. Известно, что в августе подобную операцию проведут еще одному ребенку. Взрослых же с патологиями роговицы оперируют в крае с 2022 года.