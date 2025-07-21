Авиарейсы из Николаевска и Охотска задержаны по техническим причинам

21 июля в аэропортах Николаевск-на-Амуре и Охотск произошла задержка рейсов АО «Хабаровские авиалинии» по маршрутам Николаевск-на-Амуре — Охотск — Хабаровск. Вылеты перенесены на 22 июля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В это же время в аэропорту Аяна из-за неблагоприятных погодных условий отложены рейсы в Николаевск-на-Амуре и Хабаровск. Всего на задержанные рейсы зарегистрированы более 50 пассажиров.
Николаевский-на-Амуре транспортный прокурор Руслан Невидимов лично контролирует ситуацию в аэропорту, проверяя соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг, предусмотренных законодательством.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах у перевозчика.
Также из-за ограничений в работе московского авиаузла сегодня задержаны вылеты девяти рейсов из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Сахалина. Более 2,7 тысячи пассажиров вынуждены ожидать отправления из-за позднего прибытия воздушных судов.