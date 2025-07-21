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Отменен еще один авиарейс из Челябинска в Москву

Отменен еще один авиарейс из Челябинска в Москву, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Не состоится рейс СУ 1423, время вылета которого по расписанию — 19:40.

«Аэрофлот» ранее информировал, что в связи с вводившимися в последние дни в «Шереметьево» ограничениями переносит и отменяет некоторые рейсы.

«Авиакомпания делает все возможное для скорейшего восстановления расписания полетов», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля вылететь из Челябинска должны были три самолета компании «Аэрофлот» и один — «Победы» в 5:10, 6:05, 12:30 и 16:20. Из Москвы не прибудут рейсы в 4:15, 5:05, 11:35 и 15:25.