Отменен еще один авиарейс из Челябинска в Москву

Напомним, 21 июля вылететь из Челябинска должны были три самолета компании «Аэрофлот» и один — «Победы» в 5:10, 6:05, 12:30 и 16:20. Из Москвы не прибудут рейсы в 4:15, 5:05, 11:35 и 15:25.