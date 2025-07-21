Программист уже три года живет в машине ради работы в Пекине

Историю, которая вызвала бурное обсуждение на китайских соцплатформах, опубликовала газета South China Morning Post. Как написало издание, каждый понедельник Инь выезжает из Тяньцзиня в 05:30 и преодолевает 130 километров до офиса в столице. Домой мужчина возвращается только в пятницу. Всю рабочую неделю живет в просторном электромобиле. От квартиры, за которую платил 2500 юаней — около 27 тысяч рублей в месяц, Инь отказался в 2022 году.
Душ летом мужчина принимает из бака в авто, зимой купается реже. В жизни в машине Инь видит только один недостаток: неудобно искать туалет.
В месяц китаец тратит 400 юаней — 4500 рублей — на платную трассу и менее 300 юаней — 3200 рублей — на зарядку машины. Такой образ жизни — без лишних затрат на себя — позволяет мужчине поддерживать семью. Жена и двое сыновей Иня живут в Тяньцзине, где программисту трудно найти достойную работу.
Соцсети отреагировали по-разному. «Он трудолюбивый и скромный, делает все ради семьи — вызывает уважение», — написал один из пользователей. Другой отметил: «Я бы не выдержал просыпаться каждый день в тесной машине».