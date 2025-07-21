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Программист уже три года живет в машине ради работы в Пекине

38-летний мужчина по имени Инь из города Тяньцзинь спит и даже поет в караоке в авто, чтобы сэкономить на аренде.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Азиат лежит и поет в караоке в машине
Источник: South China Morning Post

Историю, которая вызвала бурное обсуждение на китайских соцплатформах, опубликовала газета South China Morning Post. Как написало издание, каждый понедельник Инь выезжает из Тяньцзиня в 05:30 и преодолевает 130 километров до офиса в столице. Домой мужчина возвращается только в пятницу. Всю рабочую неделю живет в просторном электромобиле. От квартиры, за которую платил 2500 юаней — около 27 тысяч рублей в месяц, Инь отказался в 2022 году.

Душ летом мужчина принимает из бака в авто, зимой купается реже. В жизни в машине Инь видит только один недостаток: неудобно искать туалет.

В месяц китаец тратит 400 юаней — 4500 рублей — на платную трассу и менее 300 юаней — 3200 рублей — на зарядку машины. Такой образ жизни — без лишних затрат на себя — позволяет мужчине поддерживать семью. Жена и двое сыновей Иня живут в Тяньцзине, где программисту трудно найти достойную работу.

«Мне нравится кемпинг. Мы часто ездим с семьей в поездки и тоже спим в машине. Это удобно, спокойно, и я не обращаю внимания на мнение других», — поделился мужчина.

Соцсети отреагировали по-разному. «Он трудолюбивый и скромный, делает все ради семьи — вызывает уважение», — написал один из пользователей. Другой отметил: «Я бы не выдержал просыпаться каждый день в тесной машине».