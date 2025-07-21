Программист уже три года живет в машине ради работы в Пекине

Историю, которая вызвала бурное обсуждение на китайских соцплатформах, опубликовала газета South China Morning Post. Как написало издание, каждый понедельник Инь выезжает из Тяньцзиня в 05:30 и преодолевает 130 километров до офиса в столице. Домой мужчина возвращается только в пятницу. Всю рабочую неделю живет в просторном электромобиле. От квартиры, за которую платил 2500 юаней — около 27 тысяч рублей в месяц, Инь отказался в 2022 году.