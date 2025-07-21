В лаборатории МЭИ появились новые отечественные микроконтроллеры для обучения студентов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новые отладочные платы на базе отечественного микроконтроллера MIK32 Амур появились в лаборатории МЭИ для подготовки высококвалифицированных специалистов в области микроэлектроники. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«При поддержке “Микрона”, крупнейшего российского производителя микроэлектроники, завершились работы по модернизации лаборатории микропроцессорной техники кафедры Промышленной электроники НИУ “МЭИ”. На кафедре были обновлены учебные стенды, а также добавлены отладочные платы на базе микроконтроллера “Микрона” MIK32 Амур, которые “Микрон” передал МЭИ для использования в учебном процессе», — говорится в сообщении.
По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, приведенным в сообщении, появление отладочных плат на базе MIK32 Амур позволяет обучать студентов работе с флагманскими микроконтроллерами отечественного производства. «Это дает возможность создавать прочный фундамент для укрепления суверенитета России в области эксплуатации и разработки электроники на базе отечественных контроллеров. Выходя из стен МЭИ, специалист будет обладать практическим опытом работы сразу на нескольких видах микроконтроллеров, что особенно важно в эпоху быстроразвивающейся IT инфраструктуры», — сказал он.