В лаборатории МЭИ появились новые отечественные микроконтроллеры для обучения студентов

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, приведенным в сообщении, появление отладочных плат на базе MIK32 Амур позволяет обучать студентов работе с флагманскими микроконтроллерами отечественного производства. «Это дает возможность создавать прочный фундамент для укрепления суверенитета России в области эксплуатации и разработки электроники на базе отечественных контроллеров. Выходя из стен МЭИ, специалист будет обладать практическим опытом работы сразу на нескольких видах микроконтроллеров, что особенно важно в эпоху быстроразвивающейся IT инфраструктуры», — сказал он.