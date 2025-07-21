Не все школы откроются в Нижнем Новгороде 1 сентября 2025 года из-за ремонта

Она сообщила также, что в августе должны завершить работы в школе № 73. Еще в трех школах к началу учебного года завершить ремонт не успеют. В школах № 129 и № 151 срок сдачи ремонта фасада обозначен 30 сентября. В школе № 47 к этой же дате должны отремонтировать кровлю и к 30 октября — фасад.