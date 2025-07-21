ЦСК ВВС продлил контракты с защитником Давыдовым и форвардом Колмагоровым

21-летний Денис Давыдов в ЦСК ВВС с сезона 2023−2024. Всего во Всероссийской хоккейной лиге за 65 матчей набрал 18 очков (7 шайб и 11 ассистов). Из них шесть (4+2) в минувшей «регулярке». Всего выходил на лед 27 раз.