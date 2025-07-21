ЦСК ВВС продлил контракты с защитником Давыдовым и форвардом Колмагоровым

Игроки остались в Самаре и продолжат выступать за «летчиков» в ВХЛ. Об этом сообщили представители местного клуба.
21-летний Денис Давыдов в ЦСК ВВС с сезона 2023−2024. Всего во Всероссийской хоккейной лиге за 65 матчей набрал 18 очков (7 шайб и 11 ассистов). Из них шесть (4+2) в минувшей «регулярке». Всего выходил на лед 27 раз.
27-летний Егор Колмагоров с самарцами с того же периода. В его активе 109 игр в ВХЛ с 38 баллами (14+24). 21 — по итогам прошедшего сезона с 64 встречами.
Оба хоккеиста останутся в 63-м регионе еще на год.
До этого рассказывали, что в Самарской области появился новый ХК для НМХЛ. Это вторая после МХЛ молодежная лига в России.
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