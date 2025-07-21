Бывшего главу Мишкинского района Башкирии Павла Трапезникова официально назначили руководителем Бирского района

Сегодня, 21 июля, в Башкирии на 14-м заседании Совета Бирского района депутаты утвердили Павла Трапезникова в должности главы районной администрации. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.
В заседании приняли участие представители руководства республики, депутаты, главы поселений и руководители ключевых организаций района.
Трапезников, ранее занимавший пост исполняющего обязанности главы администрации, получил новый статус по результатам голосования.
Павел Трапезников начинал карьеру в правоохранительных и финансовых структурах, включая службу судебных приставов, налоговые органы и банковский сектор. С 2018 года работал в администрации Бирского района, занимая должности заместителя главы по экономическим вопросам. Последние шесть лет (2019−2025 годы) возглавлял администрацию соседнего Мишкинского района.
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