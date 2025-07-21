Какао и виноград лечат посттравматическое стрессовое расстройство

В новом исследовании ученые сосредоточились на ресвератроле — природном веществе, которое содержится в кожуре винограда, какао и орехах. Компонент давно известен нейропротекторным и антиоксидантным действиями и не вызывает побочных эффектов. Дело в том, что ранее широкому применению мешала нестабильность: уже через час потребления в организме сохранялось лишь пять процентов активного вещества.