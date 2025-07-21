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Какао и виноград лечат посттравматическое стрессовое расстройство

Новый подход предложила международная группа исследователей из Челябинского госуниверситета, хорватского Института Руджера Бошковича, Уральского федерального университета, Уфимского университета науки и технологий и Новосибирского госуниверситета.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Какао
Источник: Freepik

Результаты исследования опубликовал журнал Biomedicines. Авторы издания отметили, что посттравматическое стрессовое расстройство развивается как реакция на сильные психоэмоциональные потрясения и часто слабо поддается терапии. По сведениям специалистов, до 40% пациентов не реагируют на современные препараты, которые к тому же нередко вызывают побочные эффекты вроде гипертонии и головной боли.

В новом исследовании ученые сосредоточились на ресвератроле — природном веществе, которое содержится в кожуре винограда, какао и орехах. Компонент давно известен нейропротекторным и антиоксидантным действиями и не вызывает побочных эффектов. Дело в том, что ранее широкому применению мешала нестабильность: уже через час потребления в организме сохранялось лишь пять процентов активного вещества.

Суть нового подхода заключалась в отказе фокусироваться на самом ресвератроле. Исследователи теперь изучили продукты превращения вещества в организме — метаболиты. Соединения оказались устойчивыми и проявили собственную аналогичную биологическую активность.

По мнению авторов, результаты работы открыли путь к созданию новых препаратов для терапии посттравматического стрессового расстройства. В качестве возможных способов производства эксперты рассмотрели химический синтез и биотехнологические методы.