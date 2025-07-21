Губернатор Вячеслав Федорищев недоволен посещаемостью матчей в Самаре

Глава региона подчеркнул: в регионе учли рекомендации от РФС и партнеров, но, по его мнению, на трибунах должно быть больше людей.
Для Самарской области сезон стартовал 19 июля с дерби. Но «Акрон» и «Крылья Советов» не выявили победителя — 1:1 (12+). Йонуц Неделчару вывел «красно-черных» вперед под конец первого тайма, а Вадим Раков сравнял на 56-й минуте.
Встречу посетили 10010 человек.
«Знаете, недоволен посещаемостью. Когда заступил на пост губернатора, позвонил глава РФС Александр Дюков. Первое, что сказал: “У вас большой стадион, но очень мало ходит людей”. Нарастили количество. Взяли рекомендации РФС и партнеров. Но все равно на такой большой арене, в регионе, где люди любят футбол, болеют им, на трибунах должно быть больше болельщиков», — сказал Федорищев.
В разговоре с «Матч ТВ» добавил: в новом сезоне поработают над транспортным и рекламным направлениями. Но главное, подчеркнул губернатор, — спортивные результаты «молодых и звонких» и «зелено-бело-синих».
«Мне кажется, наши болельщики будут чуть активнее, если игра будет радовать. Мы рады, что количество фанатов постепенно увеличивается, но надо больше», — резюмировал Вячеслав Федорищев.
Недавно наставник самарцев Магомед Адиев поблагодарил футболистов «КС» за характер в матче с «Акроном».
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