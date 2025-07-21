Туристы и дожди усугубляют транспортные проблемы Эгершельда

Проезд должны были открыть сегодня, 21 июля. Но в telegram-канале микрорайона появилась информация, что срок выполнения работ затягивается из-за недавней недели дождей. Несколько дней ушло на то, чтобы откачивать скопившуюся в котловане воду. Сроки завершения работ пока не называют, местные автомобилисты оценивают его как «значительный».