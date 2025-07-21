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Туристы и дожди усугубляют транспортные проблемы Эгершельда

Жители Эгершельда предупреждают о продлении дорожных работ на улице Бестужева, из-за которых в микрорайоне временно ввели двухстороннюю схему движения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Проезд должны были открыть сегодня, 21 июля. Но в telegram-канале микрорайона появилась информация, что срок выполнения работ затягивается из-за недавней недели дождей. Несколько дней ушло на то, чтобы откачивать скопившуюся в котловане воду. Сроки завершения работ пока не называют, местные автомобилисты оценивают его как «значительный».

Кроме того, помехи водителям сейчас создают припаркованные автобусы туристических групп и, судя по знакам «Осторожно, дети», отрядов летних оздоровительных лагерей. Стихийная парковка заняла часть дороги в районе остановки «Ялтинская». Автомобилисты вынуждены пересекать двойную сплошную линию разметки, чтобы проехать, а водители общественного транспорта высаживают пассажиров на проезжей части, так как остановочный карман занят.