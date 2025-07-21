Побережье Кольского полуострова может стать локацией для изучения китов

«Мы были приятно удивлены, что за год наша маленькая коллега не растеряла навык: в первый же день она показала очень хорошую реакцию и сразу же “сделала стойку” при приближении к китам, несмотря на сильную качку и отсутствие визуального контакта. В дальнейшем нам удалось показать ей разных морских млекопитающих, и на каждого из них она активно реагировала, показывая, что узнает запах», — рассказала младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.