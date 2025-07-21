В зимнем климате Шпицбергена зафиксировали резкие перемены

«Во время нашей последней экспедиции на Шпицберген мы планировали изучить недавно выпавший снег. Но за две недели наблюдений нам удалось получить подобные пробы лишь один раз, так как все остальные дни осадки падали в виде дождя. Это привело к неожиданному таянию почти всех местных отложений снега и льда, что не только помешало нам получить их пробы, но и поставило под сомнение безопасность подобных зимних экспедиций», — отметила научный сотрудник QMUL Лаура Монкайо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.