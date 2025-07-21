В Японии создают трехметрового робота-спасателя

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo. Идея предусматривает создание машины высотой около трех метров и массой 300 килограммов. Робот сможет передвигаться со скоростью до пяти километров в час и поднимать грузы весом более 100 килограммов. Ключевые компоненты, включая сенсоры и прецизионные приборы, планируется производить в Японии.
Участники проекта подчеркивают: из-за высокого уровня сейсмической активности и старения населения стране необходимы надежные технические решения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По сведениям разработчиков, в мире пока не существует андроидов для замены людей в спасательных операциях.
Япония — пионер в области человекоподобных роботов. В 1973 году Университет Васэда разработал первого в мире полноразмерного андроида, который умел шагать, — WABOT-1. Позже Honda вывела на рынок серию ASIMO, последний образец которой выпустила в 2011-м. Однако в последние годы страна утратила лидерство в сфере, уступила США и Китаю. Авторы проекта рассчитывают, что новая разработка станет шагом к возвращению Японии на глобальный рынок высокотехнологичной робототехники.