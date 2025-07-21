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В Японии создают трехметрового робота-спасателя

Для разработки андроида объединились производитель электроники Murata Manufacturing, Университет Васэда, робототехническая компания Tmsuk и технологическое предприятие Sre Holdings.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Голова голубого андроида-человека
Источник: Freepik

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo. Идея предусматривает создание машины высотой около трех метров и массой 300 килограммов. Робот сможет передвигаться со скоростью до пяти километров в час и поднимать грузы весом более 100 килограммов. Ключевые компоненты, включая сенсоры и прецизионные приборы, планируется производить в Японии.

Участники проекта подчеркивают: из-за высокого уровня сейсмической активности и старения населения стране необходимы надежные технические решения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По сведениям разработчиков, в мире пока не существует андроидов для замены людей в спасательных операциях.

Первые прототипы планируется представить к концу 2026 года. Массовое производство начнется не позднее марта 2029 года.

Япония — пионер в области человекоподобных роботов. В 1973 году Университет Васэда разработал первого в мире полноразмерного андроида, который умел шагать, — WABOT-1. Позже Honda вывела на рынок серию ASIMO, последний образец которой выпустила в 2011-м. Однако в последние годы страна утратила лидерство в сфере, уступила США и Китаю. Авторы проекта рассчитывают, что новая разработка станет шагом к возвращению Японии на глобальный рынок высокотехнологичной робототехники.