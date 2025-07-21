В Японии создают трехметрового робота-спасателя

Япония — пионер в области человекоподобных роботов. В 1973 году Университет Васэда разработал первого в мире полноразмерного андроида, который умел шагать, — WABOT-1. Позже Honda вывела на рынок серию ASIMO, последний образец которой выпустила в 2011-м. Однако в последние годы страна утратила лидерство в сфере, уступила США и Китаю. Авторы проекта рассчитывают, что новая разработка станет шагом к возвращению Японии на глобальный рынок высокотехнологичной робототехники.