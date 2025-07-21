Дефицит кадров в АПК Прикамья помогут ликвидировать агроклассы

Согласно задачам федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», плановым показателем является обеспеченность кадрами в 95%. Сейчас в регионе этот показатель 83%. На сегодняшний день, по оценкам краевого минсельхоза, дефицит кадров в отрасли составляет около 1,5 тысячи человек. Еще один настораживающий показатель — доля молодежи, она в краевом агрокомплексе составляет 12%. Поэтому ставится задача популяризации агросферы среди школьников. В регионе уже действует 33 агрокласса, в этом году откроется еще 7. А до 2030 года планируется довести количество специализированных классов до 83.