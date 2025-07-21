Казахстанцев предупредили о жаре до +42°C и сильных грозах

Так, как отмечено в распространенном релизе, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны ожидаются дожди, грозы.
Уже 22 и 24 июля на западе страны пройдут сильные дожди. Днем возможны град, шквал.
На остальной территории — жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей.
Также отмечено, что в ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.
Далее специалисты обозначили температурный фон.
К примеру, очень сильная жара прогнозируется днем
Кроме того:
- сильная жара ожидается днем на западе страны 35−39°C;
- на юго-западе — 38−42°C;
- 24 июля на юге Костанайской области — 35;
- в центральных областях — 35−38°C;
- на юге республики — 40−42°C;
- на юго-востоке — 35−39°C.
Ранее синоптики уже рассказывали, что в Алматы и 16 областях Казахстана на 21 июля объявлено штормовое предупреждение.