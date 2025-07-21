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Казахстанцев предупредили о жаре до +42°C и сильных грозах

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили подробный прогноз погоды по стране на 22, 23 и 24 июля 2025 года. Согласно данным специалистов, на юге республики столбики термометров поднимутся до 42, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 754 мм рт. ст. +26°

Так, как отмечено в распространенном релизе, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны ожидаются дожди, грозы.

Уже 22 и 24 июля на западе страны пройдут сильные дожди. Днем возможны град, шквал.

На остальной территории — жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также отмечено, что в ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.

Далее специалисты обозначили температурный фон.

К примеру, очень сильная жара прогнозируется днем 22—23 июля на юге Актюбинской области 40. На западе, севере, в центре Алматинской области температура достигнет 42.

Кроме того:

  • сильная жара ожидается днем на западе страны 35−39°C;
  • на юго-западе — 38−42°C;
  • 24 июля на юге Костанайской области — 35;
  • в центральных областях — 35−38°C;
  • на юге республики — 40−42°C;
  • на юго-востоке — 35−39°C.

Ранее синоптики уже рассказывали, что в Алматы и 16 областях Казахстана на 21 июля объявлено штормовое предупреждение.