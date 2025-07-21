В Ростовской области сократили прогноз урожая зерновых

В Ростовской области из-за весенних заморозков и летней засухи ожидается снижение урожая зерновых с 11,4 до 8 млн тонн. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— По урожаю, если говорить о прогнозе, то валовый сбор мы планировали сначала на 11,4 млн тонн потом на 9 млн тонн и теперь порядка 8 млн тонн, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
По информации властей, в мае 2025 года заморозки повредили 240 тысяч га посевов, посевы погибли на площади более 100 тысяч га. Затем регион столкнулся с аномальной жарой и засухой, из-за которой в отдельных территориях области ввели режим ЧС.
Общая площадь поврежденных посевов сейчас составляет 1 млн га, 180 тысяч га потеряны безвозвратно. Ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.
Напомним, в 2024 году из-за похожих погодных условий аграрии потеряли 30% урожая зерновых и 39% подсолнечника. Урожай ранних зерновых и зернобобовых тогда сократился с 16 до 10 млн тонн.
Напомним, Ростовская область — ведущий экспортер продукции АПК. Основную долю (71%) в структуре экспорта занимают зерновые.
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