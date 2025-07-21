«Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска. Подробности озвучил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства Государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар, передает БелТА.
Представитель организации заметил, что в Минске есть типичные места, где возникают подтопления в момент осадков высокой интенсивности. Он уточнил, что в случае их возникновения по адресам направляется техника, а также люди, выполняющие работы по минимизации последствий подтоплений.
— Надо понимать, что в период, когда коллекторы переполнены, нужно время для их освобождения и плавного схождения воды, — обратил внимание Ганчар.
По ее словам, в 2024 году в рамках текущего ремонта установили 35 дождеприемников, которые помогли уменьшить риск возможный подтоплений в момент сильных осадков в 14 точках Минска. Ганчар уточнил: в 2025 году в столице реализуется два проект. Их заказчиком выступает предприятие «Гордорстрой» по строительству коллектора в деревне Ярково, который должен снять нагрузку в Фрунзенском районе. Также речь идет про три выпуска в районе улиц Ванеева и Васнецова, минимизирующий подтопления, которые возникают по Партизанскому проспекту.
— На следующий год запланированы сетевые объекты, которые в том числе снизят риски подтоплений на отдельных точках улично-дорожной сети, — отметил замгенерального директора.
Тем временем Белгидромет сообщил погоду в Беларуси на 21 июля: «Днем грозы, но и до +28».
Кстати, Александр Солодуха подарил жене новое авто, показавшись на фото с ногой в гипсе, но без шейного корсета.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери 21 июля на Зажинки.