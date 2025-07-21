«Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска

По ее словам, в 2024 году в рамках текущего ремонта установили 35 дождеприемников, которые помогли уменьшить риск возможный подтоплений в момент сильных осадков в 14 точках Минска. Ганчар уточнил: в 2025 году в столице реализуется два проект. Их заказчиком выступает предприятие «Гордорстрой» по строительству коллектора в деревне Ярково, который должен снять нагрузку в Фрунзенском районе. Также речь идет про три выпуска в районе улиц Ванеева и Васнецова, минимизирующий подтопления, которые возникают по Партизанскому проспекту.