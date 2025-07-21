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В Перми к концу подходит строительство выезда из промузла «Осенцы»

Новый путепровод соединяет улицу Промышленную и Нестюковский тракт.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершается строительство транспортной развязки на пересечении улицы Промышленной и Нестюковского тракта. Сейчас устанавливают дорожные знаки и ограждения. Готовность нового выезда оценивается в 95%, — об этом сообщил депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

Выезд ведёт к дороге Пермь — Екатеринбург, что сократит количество ДТП и пробок. Благодаря выезду предприятия и бизнесы смогут развиваться в промышленном узле. Длина путепровода составляет 208 метров.

Рядом с выездом уже расположена площадка для строительства складского комплекса Wildberries.

Напомним, 25 июля экспертиза выдала положительное заключение по строительству складского комплекса маркетплейса. Он расположится в деревне Устиново. Площадь участка составляет 32,04 га.

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