В Приморье с туристов требуют 2400 рублей в сутки за отдых без туалета и воды

Как сообщают отдыхающие, поборы взимают неизвестные лица, блокирующие въезд на пляж при помощи обычной веревки.
Согласно рассказам туристов, тариф включает 400 рублей за машину, по 400 рублей за каждого человека, включая детей. Даже в последующие дни суммы не уменьшаются — ежедневно требуют оплату за всех членов семьи, транспорт и палатку. Таким образом, недельный отдых на природе может обойтись семье из четырех человек в более чем 16 тысяч рублей — без учета питания и других расходов.
«Инфраструктуры нет вообще. Ни туалетов, ни воды, ни даже мусорок. А с нас требуют деньги, как за элитный курорт», — жалуются отдыхающие. Люди называют ситуацию «откровенным вымогательством» и сомневаются в законности подобных сборов.
Местные «веревочники», как их уже прозвали в соцсетях, не предъявляют документов, не выдают чеков и действуют безо всякой униформы. По словам очевидцев, они «держат пляжи под контролем» и создают впечатление стихийной охраны, ограничивая проезд, пока не получат оплату.
Юристы напоминают: взимание платы за доступ к природным ресурсам без официального обоснования и разрешений — нарушение закона. Пляжи — общественные территории, и доступ к ним должен быть свободным.
Власти пока не прокомментировали ситуацию, однако после многочисленных жалоб в соцсетях жители и туристы ждут реакции от прокуратуры и Роспотребнадзора.