В Приморье с туристов требуют 2400 рублей в сутки за отдых без туалета и воды

Согласно рассказам туристов, тариф включает 400 рублей за машину, по 400 рублей за каждого человека, включая детей. Даже в последующие дни суммы не уменьшаются — ежедневно требуют оплату за всех членов семьи, транспорт и палатку. Таким образом, недельный отдых на природе может обойтись семье из четырех человек в более чем 16 тысяч рублей — без учета питания и других расходов.