Владислав Коновалов сохранил пост главного тренера БК «Самара»

Наставник возглавил волжан по ходу минувшего кризисного для команды сезона и продолжит работу с ней в новом.
В прошлой «регулярке» БК «Самара» занял предпоследнее 11-е место с 53 очками. В активе местного клуба были девять побед и 35 поражений. Ниже только «Астана» с 46 баллами.
«В середине прошлого сезона после ухода Дражена Анзуловича и целого ряда игроков Владислав Николаевич взял управление на себя. Работая с молодежью, смог достойно завершить тяжелейший сезон. Впереди — новый вызов», — сообщила пресс-служба волжан.
Также в его штаб вошли Игорь Грачев (ранее работал с женским курским «Динамо»), Илья Локтионов (трудился в молодежке) и Владимир Черников. Последний будет отвечать за функциональную подготовку.
«Также продолжат работать с главной командой два профессионала своего дела — врач Юрий Федоров и массажист Антон Тишаков», — уточнили в «Самаре».
Ранее Виктор Кашин и Владислав Карпов ушли из местной команды.
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