Создан метод поиска «потерянных» геометрий молекул с помощью ИИ

Большинство молекул из-за вращения их частей могут принимать несколько пространственных форм — геометрий (конформаций). Каждый вариант имеет свои химические и физические свойства, поэтому для предсказания свойств новых соединений важно учитывать все возможные геометрии. Существующие методы поиска конформаций способны упускать их, что может исказить результаты моделирования при разработке новых лекарств. Авторы применили методы машинного обучения в алгоритме, позволяющем находить геометрии, которые не выявляются традиционными методами.