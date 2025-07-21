Еще пять новых производителей отмечены знаком качества «Самарский продукт»

В Самарской области расширяется программа региональной символики «Самарский продукт», направленная на продвижение и поддержку местных производителей. К числу участников присоединились ещё пять предприятий, продукция которых теперь официально отмечена знаком качества регионального бренда.
Проект реализуется в рамках инициативы «Сделано в Самарской области», которая помогает развивать внутренний рынок и укреплять позиции локальных производителей. Сейчас в программе уже участвуют 382 предприятия, представляющие самые разные отрасли экономики.
Новые участники охватывают сегменты от сельхозмашиностроения до производства продуктов питания. Среди них — компания, выпускающая кондитерские изделия длительного хранения для сферы гостеприимства и работающая с десятками клиентов в регионе, а также производитель дождевальных машин, который параллельно участвует в федеральной программе «Производительность труда».
Ранее мы писали, что в Промышленном районе Самары завели уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в фиктивной регистрации иностранцев.
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