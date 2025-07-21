В Челябинске прекратил работу опасный детский аттракцион

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, сотрудники Гостехнадзора нашли нарушения в работе аттракциона. Батут перед использованием не проверили и не зарегистрировали в специальном реестре, он был неправильно прикреплён к земле, а рядом забыли поставить ограждение. Правила пользования батутом не соблюдали.