В Челябинске прекратил работу опасный детский аттракцион

В Челябинске закрыли небезопасный аттракцион — надувной батут, который стоял возле бизнес-центра «Аврора» на улице Дзержинского.
Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, сотрудники Гостехнадзора нашли нарушения в работе аттракциона. Батут перед использованием не проверили и не зарегистрировали в специальном реестре, он был неправильно прикреплён к земле, а рядом забыли поставить ограждение. Правила пользования батутом не соблюдали.
В итоге проблемный аттракцион пришлось сдуть.
— Большой надувной батут вывезен на специальную площадку для хранения незаконно работавшего оборудования в Челябинске, — уточнили в минсельхлзе.