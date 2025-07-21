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В Челябинске прекратил работу опасный детский аттракцион

В Челябинске проверили уличный батут и нашли много нарушений.

Источник: минсельхоз Челябинской области

В Челябинске закрыли небезопасный аттракцион — надувной батут, который стоял возле бизнес-центра «Аврора» на улице Дзержинского.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, сотрудники Гостехнадзора нашли нарушения в работе аттракциона. Батут перед использованием не проверили и не зарегистрировали в специальном реестре, он был неправильно прикреплён к земле, а рядом забыли поставить ограждение. Правила пользования батутом не соблюдали.

В итоге проблемный аттракцион пришлось сдуть.

— Большой надувной батут вывезен на специальную площадку для хранения незаконно работавшего оборудования в Челябинске, — уточнили в минсельхлзе.