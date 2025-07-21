Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов

В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки.
Задержки поездов в Крым на данный момент:
∙ № 27/28 Москва — Симферополь (отправление 20.07) — 5 часов.
∙ № 183/184 Мурманск — Севастополь (отправление 17.07) — 3 часа.
∙ № 97/98 Москва — Симферополь (отправление 20.07) — 3,5 часа.
∙ № 17/18 Москва — Симферополь (отправление 20.07) — 4 часа.
∙ № 167/168 Москва — Симферополь (отправление 20.07) — 3 часа.
∙ № 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь (отправление 20.07) −1 час.
∙ № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория (отправление 20.07) — 3,5 часа.
Опоздание поездов из Крыма:
∙ № 141/142 Симферополь — Пермь (отправление 19.07) — 3 часа.
∙ №⅞ Севастополь — Санкт-Петербург (отправление 19.07) — 3,5 часа.
∙ № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург (отправление 19.07) — часа.
∙ № 177/178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправление 19.07) — 1,5 часа.
∙ № 17/18 Симферополь — Москва (отправление 20.07) — 5 часов.
∙ № 27/28 Симферополь — Москва (отправление 20.07) — 3 часа.
∙ № 163/164 Феодосия — Москва (отправление 20.07) — 4 часа.
∙ № 473/474 Симферополь — Смоленск (отправление 20.07) — 3 часа.
В компании подчеркивают, что указанное время задержки является ориентировочным, и может меняться. Пассажиров призывают следить за объявлениями.
В зонах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, по возможности пассажирам предоставляется питание — в первую очередь детям и маломобильным гражданам. Начальники поездов продолжают информировать пассажиров о ситуации в пути.
Ранее в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что 6 поездов «Таврия», следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
До этого 19 июля при отражении атаки ВСУ упавшими обломками беспилотников была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Тогда было приостановлено движение поездов, отменен ряд пригородных электричек.