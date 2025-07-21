Поезда в Крым следуют с задержками до 5 часов

Ранее в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что 6 поездов «Таврия», следующих в Крым, и 11 пассажирских составов из Крыма задерживаются из-за нового ЧП в Ростовской области. Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную массированную атаку на Ростовскую область. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, российские военные отражали ее в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.