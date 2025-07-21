Бойцы Уссурийской бригады ВДВ учатся отражать атаки дронов-камикадзе

Тренировки проходят по особой программе, адаптированной под реалии современной войны — основной акцент сделан на противодействие FPV-дронам противника.
«Программа подготовки, основанная на опыте боевого применения штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО, адаптирована к реальным условиям современного боя», — прокомментировали в министерстве.
Десантники — бойцы так называемой «крылатой пехоты» — оттачивают навыки маневренного боя: перемещения под прицельным огнем, штурм траншей, окопов и укрытий, а главное — действия в условиях атак дронов- «камикадзе», которые становятся все более распространенной угрозой на линии соприкосновения.
С военнослужащими работают инструкторы с реальным боевым опытом. Они объясняют, как правильно реагировать на приближающийся беспилотник.
«Нельзя убегать от дрона и нельзя стрелять, стоя на месте. Даже при ведении огня необходимо двигаться», — отмечают наставники.
Отдельный блок тренировки посвящен обману вражеских операторов. Штурмовики учатся сбивать дроны огнем с разных направлений, избегать попадания, уворачиваться от пикирующих ударов и использовать элементы маскировки и отвлечения.
По словам военных, обучение по интенсивности и важности сопоставимо с легендарной «обкаткой танками», практиковавшейся в советской армии: цель — превратить реакцию на атаку беспилотника в отработанный до автоматизма навык, исключающий панику.