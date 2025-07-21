Бойцы Уссурийской бригады ВДВ учатся отражать атаки дронов-камикадзе

Десантники — бойцы так называемой «крылатой пехоты» — оттачивают навыки маневренного боя: перемещения под прицельным огнем, штурм траншей, окопов и укрытий, а главное — действия в условиях атак дронов- «камикадзе», которые становятся все более распространенной угрозой на линии соприкосновения.