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Бойцы Уссурийской бригады ВДВ учатся отражать атаки дронов-камикадзе

Минобороны РФ показало кадры боевой подготовки штурмовых подразделений Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск, входящего в состав группировки «Север».

Источник: РИА "Новости"

Тренировки проходят по особой программе, адаптированной под реалии современной войны — основной акцент сделан на противодействие FPV-дронам противника.

«Программа подготовки, основанная на опыте боевого применения штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО, адаптирована к реальным условиям современного боя», — прокомментировали в министерстве.

Десантники — бойцы так называемой «крылатой пехоты» — оттачивают навыки маневренного боя: перемещения под прицельным огнем, штурм траншей, окопов и укрытий, а главное — действия в условиях атак дронов- «камикадзе», которые становятся все более распространенной угрозой на линии соприкосновения.

С военнослужащими работают инструкторы с реальным боевым опытом. Они объясняют, как правильно реагировать на приближающийся беспилотник.

«Нельзя убегать от дрона и нельзя стрелять, стоя на месте. Даже при ведении огня необходимо двигаться», — отмечают наставники.

Отдельный блок тренировки посвящен обману вражеских операторов. Штурмовики учатся сбивать дроны огнем с разных направлений, избегать попадания, уворачиваться от пикирующих ударов и использовать элементы маскировки и отвлечения.

По словам военных, обучение по интенсивности и важности сопоставимо с легендарной «обкаткой танками», практиковавшейся в советской армии: цель — превратить реакцию на атаку беспилотника в отработанный до автоматизма навык, исключающий панику.