Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии

Спиридонова, по данным прокуратуры, «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 миллионов рублей», при этом взятые на себя обязательства не выполнила, деньги не вернула.