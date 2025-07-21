Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд в Москве приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к 7 годам колонии за мошенничество, сообщила столичная прокуратура.
«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Спиридонова приговорена к 7 годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Суд также лишил Спиридонову права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года», — говорится в сообщении.
Спиридонова на протяжении следствия и суда находилась под домашним арестом.
Спиридонова, по данным прокуратуры, «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 миллионов рублей», при этом взятые на себя обязательства не выполнила, деньги не вернула.