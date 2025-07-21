В Омске и Омской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий

21 июля в Омске ожидается период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. По данным метеорологов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля в регионе будут складываться условия, затрудняющие рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе.
Жителей Омска и области предупреждают о возможном ухудшении экологической обстановки. В период действия неблагоприятных метеорологических условий рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Справочно: НМУ первой степени опасности — это наименее опасный уровень из трех возможных, однако он также требует принятия соответствующих мер предосторожности со стороны населения и промышленных предприятий региона. Им рекомендовано сократить возможные выбросы в атмосферу.
Ранее мы писали, что в Омске зафиксировано превышение допустимой концентрации этилбензола в воздухе.