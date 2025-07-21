Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shirak Avia открыла рейс Новосибирск — Ереван с 44 пассажирами

Обратный рейс принял на борт 113 путешественников.

Источник: Freepik

В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился первый рейс авиакомпании Shirak Avia из Еревана. На борту находились 44 пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиакомпания Shirak Avia открыла регулярное сообщение между Новосибирском и Ереваном. Первый рейс доставил в Россию 44 пассажира, а обратный рейс принял на борт 113 путешественников.

Аэропорт Толмачёво поздравил партнёра с началом работы на новом маршруте. Расписание рейсов и бронирование билетов доступны на официальном сайте аэропорта.