Shirak Avia открыла рейс Новосибирск — Ереван с 44 пассажирами

В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился первый рейс авиакомпании Shirak Avia из Еревана. На борту находились 44 пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта.
Авиакомпания Shirak Avia открыла регулярное сообщение между Новосибирском и Ереваном. Первый рейс доставил в Россию 44 пассажира, а обратный рейс принял на борт 113 путешественников.
Аэропорт Толмачёво поздравил партнёра с началом работы на новом маршруте. Расписание рейсов и бронирование билетов доступны на официальном сайте аэропорта.