«Бацянчыкi!» В Щучинском районе 77-летняя белоруска спасла и выходила аистят, выпавших из гнезда, и покорила интернет

В агрогородке Василишки под Щучином пенсионерка спасла аистят, выпавших из гнезда, рассказали на ОНТ.
Сельчанка Янина Мечиславовна рассказала, что аистиное гнездо располагалось на старом ясене. В грозу старое дерево не выдержало натиска ветра, а вместе с ним упало и аистиное гнездо. Бабушка подобрала птенцов и две недели выхаживала крох, поселив под навесом на солому и кормила рыбой.
Так одинокая пенсионерка стала спасительницей для птиц — живых символов Беларуси. Корткий ролик чудесного спасения в интернете нашел много откликов, вскоре в деревню приехала и съемочная группа.
Однако за две недели родители аистят свили новое гнездо рядом с домом и вскоре забрали птенцов. Сейчас уже пообщаться с «воспитанниками» бабушка может только на расстоянии.
— Бацянчыкi! — зовет пенсионерка своих подопечных во дворе и поясняет. — Яны паварачваюць голаву — знаюць! Файныя буслiкi, шкадую я iх.
Сейчас спасенные аистята уже учатся летать, вырастут и полетят в теплые края, чтобы весною, конечно, снова вернуться в родные места.
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