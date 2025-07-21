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«Бацянчыкi!» В Щучинском районе 77-летняя белоруска спасла и выходила аистят, выпавших из гнезда, и покорила интернет

В Щучинском районе 77-летняя белоруска выходила аистят после падения гнезда.

Источник: Комсомольская правда

В агрогородке Василишки под Щучином пенсионерка спасла аистят, выпавших из гнезда, рассказали на ОНТ.

Сельчанка Янина Мечиславовна рассказала, что аистиное гнездо располагалось на старом ясене. В грозу старое дерево не выдержало натиска ветра, а вместе с ним упало и аистиное гнездо. Бабушка подобрала птенцов и две недели выхаживала крох, поселив под навесом на солому и кормила рыбой.

Так одинокая пенсионерка стала спасительницей для птиц — живых символов Беларуси. Корткий ролик чудесного спасения в интернете нашел много откликов, вскоре в деревню приехала и съемочная группа.

Однако за две недели родители аистят свили новое гнездо рядом с домом и вскоре забрали птенцов. Сейчас уже пообщаться с «воспитанниками» бабушка может только на расстоянии.

— Бацянчыкi! — зовет пенсионерка своих подопечных во дворе и поясняет. — Яны паварачваюць голаву — знаюць! Файныя буслiкi, шкадую я iх.

Сейчас спасенные аистята уже учатся летать, вырастут и полетят в теплые края, чтобы весною, конечно, снова вернуться в родные места.

А еще житель Столинского района собрал в лесу 50 килограмм лисичек и взорвал TikTok: «Рады даць не магу!».

Еще врачи предупредили об опасной бактерии на море в любимой белорусами Турции.