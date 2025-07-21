«Бацянчыкi!» В Щучинском районе 77-летняя белоруска спасла и выходила аистят, выпавших из гнезда, и покорила интернет

Сельчанка Янина Мечиславовна рассказала, что аистиное гнездо располагалось на старом ясене. В грозу старое дерево не выдержало натиска ветра, а вместе с ним упало и аистиное гнездо. Бабушка подобрала птенцов и две недели выхаживала крох, поселив под навесом на солому и кормила рыбой.