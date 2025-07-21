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Внуки полезны для здоровья бабушек и дедушек

С малышами нужно играть, гулять, а это требует движения. Такой ритм уводит от сидячего образа жизни и действует лучше, чем любые оздоровительные программы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Бабушка трогает нос внучки
Источник: Freepik

Об этом рассказали эксперты издания Rambler. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, физическая активность и свежий воздух снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с суставами. А солнечный свет дарит костям и иммунной системе важный витамин D.

Кроме того, общение с детьми влияет на психику. Пожилые люди, которые вовлекаются в жизнь младших членов семьи, чувствуют себя нужными, что снижает тревожность и уменьшает риск депрессии.

Уровень гормона стресса кортизола в организме уменьшают тактильный контакт, смех и разговоры. От того же самого вырабатываются гормоны радости дофамин и серотонин. Постоянный обмен знаниями, ответы на вопросы стимулируют мозг, сохраняют когнитивные функции, а значит, снижают риск деменции.

Общение с детьми заставляет пожилых изучать новое и оставаться в процессах вокруг. Это поддерживает память и внимание.

Наталья Балан
фельдшер и управляющая сетью пансионатов

Эксперты подчеркивают: участие пожилых в жизни внуков — важная часть системы поддержки здоровья и долголетия.