Внуки полезны для здоровья бабушек и дедушек

Об этом рассказали эксперты издания Rambler. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, физическая активность и свежий воздух снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с суставами. А солнечный свет дарит костям и иммунной системе важный витамин D.
Кроме того, общение с детьми влияет на психику. Пожилые люди, которые вовлекаются в жизнь младших членов семьи, чувствуют себя нужными, что снижает тревожность и уменьшает риск депрессии.
Уровень гормона стресса кортизола в организме уменьшают тактильный контакт, смех и разговоры. От того же самого вырабатываются гормоны радости дофамин и серотонин. Постоянный обмен знаниями, ответы на вопросы стимулируют мозг, сохраняют когнитивные функции, а значит, снижают риск деменции.
Общение с детьми заставляет пожилых изучать новое и оставаться в процессах вокруг. Это поддерживает память и внимание.
Эксперты подчеркивают: участие пожилых в жизни внуков — важная часть системы поддержки здоровья и долголетия.