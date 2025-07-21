В Самаре перекроют улицы из-за велогонок 21 июля до 15:00

Департамент транспорта Самары сообщил водителям о временных ограничениях движения в понедельник, 21 июля.
В ведомстве рассказали, что данные меры необходимы для проведения велогонок с 08:00 до 15:00.
Закроют движение на следующих участках:
по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;по Проезду № 2;по улице Дальняя на участке длиной 500 метров от улицы Арена 2018.
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