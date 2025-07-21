В Омске перекроют еще одну часть бульвара Архитекторов

Это необходимо на время монтажа линейной арматуры контактной сети — на бульваре Архитекторов завершается устройство троллейбусной линии.
Как напомнили в городской администрации, в процессе реконструкции на бульваре Архитекторов устраивают новую троллейбусную сеть протяженностью 10,5 км.
На данный момент строителям необходимо перейти к работам на отрезке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, включая перекрестки.
Напомним, завершить реконструкцию бульвара Архитекторов планируется к концу июля 2025 года. На данный момент готовность объекта составляет 92%.