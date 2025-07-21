Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске перекроют еще одну часть бульвара Архитекторов

В Омске на 9 дней полностью остановят движение всех видов транспорта по бульвару Архитекторов от проспекта Комарова до улиц 70 лет Октября — Степанца.

Источник: Мэрия Омска

Это необходимо на время монтажа линейной арматуры контактной сети — на бульваре Архитекторов завершается устройство троллейбусной линии.

Как напомнили в городской администрации, в процессе реконструкции на бульваре Архитекторов устраивают новую троллейбусную сеть протяженностью 10,5 км.

На данный момент строителям необходимо перейти к работам на отрезке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября, включая перекрестки.

Напомним, завершить реконструкцию бульвара Архитекторов планируется к концу июля 2025 года. На данный момент готовность объекта составляет 92%.