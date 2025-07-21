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В Тракторозаводском районе Челябинска на сутки отключат воду

Завтра, 22 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска полностью отключат водоснабжение на сутки — с полуночи до полуночи. Об этом предупредили в мэрии и попросили жителей запастись водой заранее.

Источник: Pchela.News

Отключение затронет жилые дома, социальные учреждения, административные здания и частный сектор. Также возможно снижение давления воды на 50% по улицам 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя и в посёлке Развязка.

Ресурс отключат в связи с проведением плановых работ на водоводе.

Подробный список адресов опубликован на сайте администрации Челябинска.

Дополнительная информация доступна по телефону 214−00−14 (круглосуточно) или в Telegram-канале МУП «ПОВВ».

Сферу жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области за пять лет модернизируют на 124 миллиарда рублей. За три года в регионе установят до 50 тысяч новых осветительных приборов. В этом году закупят для региона более 120 единиц коммунальной техники. Серьёзные финансовые вливания ждут и дороги. Подробнее об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.