В Тракторозаводском районе Челябинска на сутки отключат воду

Сферу жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области за пять лет модернизируют на 124 миллиарда рублей. За три года в регионе установят до 50 тысяч новых осветительных приборов. В этом году закупят для региона более 120 единиц коммунальной техники. Серьёзные финансовые вливания ждут и дороги. Подробнее об этом рассказал губернатор Алексей Текслер.