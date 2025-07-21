Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 9 утра в понедельник проезда ожидало около 1,6 тысяч машин.
«В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — говорится в сообщении на 12.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.