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Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до двух тысяч

Число автомобилей в очереди у Крымского моста выросло до 2 тыс с обеих сторон.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в полдень в понедельник выросло до двух тысяч машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

На 9 утра в понедельник проезда ожидало около 1,6 тысяч машин.

«В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — говорится в сообщении на 12.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.