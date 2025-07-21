Создан комплекс для проверки устройств хранения ядерного топлива для АЭС

ТВС погружают в активную зону ядерного реактора для получения энергии. Сборка представляет собой сложную конструкцию, которая включает направляющие каналы диаметром 1 см и длинной до 4,5 метров, которые представляют собой металлические трубки с глухим дном. Обычно их исследуют с помощью эндоскопов, которые помещают внутрь ТВС. Это процесс очень длительный и трудоемкий.