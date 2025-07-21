Масштабные ограничения дорожного движения введут с 21 июля в Петербурге

Помимо этого ограничения вводятся в нескольких районах города. В Невском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 21 июля по 5 августа ограничивается движение транспорта по Рабфаковской улице от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.
Объезд: Рабфаковская улица, Запорожская улица, улица Грибакиных, улица Бабушкина.
В Петродворцовом районе в период с 23 по 26 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Никольской улице в городе Петергоф от улицы Аврова до Зверинской улицы.
Объезд: Царицынская улица, Константиновская улица, Михайловская улица, улица Бородачёва.
В Приморском районе также вводятся изменения с 21 по 22 июля по Новой улице от Славянской улицы до дома 19 корпус 13 по Новой улице.
Объезд: улица Красных Партизан, Новая улица.