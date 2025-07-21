Масштабные ограничения дорожного движения введут с 21 июля в Петербурге

В Петербурге в период с 23 по 26 июля (в ночное время) в связи с работами по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по 1-й Красноармейской улице у пересечения с Советским переулком. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.