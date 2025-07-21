БЖД: дети накладывали камни на рельсы на железной дороге под Минском

Тем временем сектанты использовали заброшенные дома в глухих деревнях Гродненской и Витебской областей для проведения «обрядов». Здесь мы подробнее писали о том, что еще СК сообщил об уголовном деле экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске: «Заманивали последователей в полуразрушенные деревни».