БЖД: дети накладывали камни на рельсы на железной дороге под Минском

В Минском районе правоохранители разбираются с детьми, которые накладывали камни на рельсы, сообщил телеграм-канал «БЧ. Official».
В БЖД рассказали, что инцидент произошел в агрогородке Петришки. Как было установлено, вечером 16 июля трое школьников в возрасте 8, 9 и 11 лет попались на том, что они складывали камни на железнодорожные рельсы вблизи моста.
Двое из детей — местные жители, а третий мальчишка из Смолевичского района — приезжий.
— Как выяснили правоохранители, это не единственный случай: несколькими днями ранее, 13 и 14 июля, эти дети были замечены за аналогичными действиями, — обратили внимание в пресс-службе.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
А в БЖД подчеркнули, что несчастные случаи на железной дороге с участием детей чаще всего происходят из-за отсутствия контроля со стороны взрослых, игр и невнимательности.
Дети, которые находятся вблизи или на железнодорожных путях, как показывает практика, часто не слышат сигнал приближающегося поезда. Трагедии происходят, когда несовершеннолетние разговаривают по мобильнику или слушают музыку. Опасность возрастает, если дети увлечены опасным «зацепингом», хотят сделать фото на фоне поезда и т.п.
— БЖД призывает родителей не оставлять детей без присмотра, и напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности, — заключили в пресс-службе.
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