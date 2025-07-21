В Назарово возбудили дело о мошенничестве с социальным контрактом

В октябре прошлого года женщина, проживающая в городе Назарово, обратилась в местное отделение социальной защиты населения с просьбой оказать ей поддержку в реализации предпринимательской идеи.
Она планировала открыть кабинет косметологических услуг. Для убедительности своих намерений она представила детально проработанный и перспективный бизнес-план, а также попросила выделить ей 350 тысяч рублей в качестве социальной помощи на приобретение специализированного оборудования, необходимого для процедуры наращивания ресниц.
Между женщиной и органом социальной защиты был заключен социальный контракт, предусматривающий оказание государственной поддержки. Однако, как выяснилось позже, женщина не собиралась выполнять взятые на себя обязательства и на протяжении всего срока действия контракта не занималась предпринимательской деятельностью.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В настоящее время ведется расследование, по результатам которого будет определен размер ущерба, нанесенного государству, и приняты меры по его возмещению.
Как раннее писал «МК в Красноярске», жительница Красноярска предстанет перед судом за мошенничество. Полученные незаконным путем денежные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению.