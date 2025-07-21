В Назарово возбудили дело о мошенничестве с социальным контрактом

Между женщиной и органом социальной защиты был заключен социальный контракт, предусматривающий оказание государственной поддержки. Однако, как выяснилось позже, женщина не собиралась выполнять взятые на себя обязательства и на протяжении всего срока действия контракта не занималась предпринимательской деятельностью.