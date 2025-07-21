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Экс-вратарь «Крыльев» Иван Ломаев может продолжить карьеру в Греции

Бывший голкипер волжан попрощался с «зелено-бело-синими» в конце прошлого месяца.

Бывший голкипер волжан попрощался с «зелено-бело-синими» в конце прошлого месяца.

26-летний Иван Ломаев защищал ворота самарцев с лета 2020 года. Переходил из «Чертаново». Всего — 114 матчей в форме «Крыльев». Из них 32 — на ноль. Отбил восемь пенальти. Пропустил 145 мячей. Также заработал 14 «горчичников».

Вратарь может продолжить карьеру в частном греческом клубе АЕЛ из Ларисы. Инсайдер Иван Карпов пишет, что стороны согласовали контракт на 2 года с зарплатой в 15 тыс. евро в месяц.

В минувшем сезоне команда уступила только в одной встрече — в Кубке. При этом начнет новый в элитной Суперлиге.

Ранее самарцы подписали 30-летнего камерунского защитника Габи Кики.

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