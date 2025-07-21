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СМИ: Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО

Иран заменил средства противовоздушной обороны, поврежденные в июне во время конфликта с Израилем. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на иранское информационное агентство Defah Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье Reuters, во время 12-дневной военно-воздушные силы Израиля доминировали в воздушном пространстве Ирана и нанесли тяжелый удар по противовоздушной обороне страны. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в июне заявил, что израильские военные уничтожили «десятки и десятки» иранских систем ПВО, отмечает Newsweek. Однако в воскресенье оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави заявил:

Враг стремился уничтожить возможности ПВО Ирана, и часть наших установок ПВО была повреждена во время войны. Но мои боевые товарищи использовали внутренние ресурсы и заменили их заранее подготовленными системами, которые хранились в подходящих местах, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Ирана.

Махмуд Мусави
оперативный командующий армией Ирана

До войны Иран располагал собственной системой ПВО дальнего радиуса действия Bavar-373, а также системами С-300 и «Тор» российского производства. Defah Press ничего не сообщила о каком-либо импорте систем ПВО иностранного производства в Иран в последние недели.

После ударов Израиля по иранским ракетным заводам в октябре 2024 года Иран позже в ходе военных учений продемонстрировал средства ПВО российского производства, чтобы показать, что он оправился от израильских авиаударов. Как подчеркнул в пятницу начальник Генерального штаба Ирана, генерал-майор Абдулрахим Мусави, противовоздушная оборона страны доказала свою «способность противостоять угрозам всех уровней».