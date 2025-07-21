СМИ: Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО

После ударов Израиля по иранским ракетным заводам в октябре 2024 года Иран позже в ходе военных учений продемонстрировал средства ПВО российского производства, чтобы показать, что он оправился от израильских авиаударов. Как подчеркнул в пятницу начальник Генерального штаба Ирана, генерал-майор Абдулрахим Мусави, противовоздушная оборона страны доказала свою «способность противостоять угрозам всех уровней».