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В Роскачестве предложили ввести в офисах чайный этикет

Полное ограничение потребления еды и напитков во время рабочего дня, о котором в последнее время все чаще говорит бизнес, — это нарушение прав сотрудников. Так считает директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка пьет кофе за рабочим столом в офисе
Источник: Freepik

Мнением эксперт поделилась с «Газетой.Ru». По словам женщины, если сотрудник соблюдает договоренности и справляется с задачами, лишать человека возможности сделать глоток чая — избыточная мера.

Ганькина добавила, что с юридической точки зрения работодатель может вводить внутренние правила, которые не противоречат Трудовому кодексу России. Но, например, статья № 108 гарантирует перерывы для отдыха, а статья № 209 — нормальные условия труда.

Таким образом, запрет работодателя на чай могут признать чрезмерным. Мера способна снизить концентрацию, помешать взаимодействию сотрудников и вызвать стресс.

Вместо строгих правил Ганькина предложила обсудить с командой чайный этикет. Например, закрытые места для такого рода передыха в открытом офисном пространстве, отказ от перекусов на совещаниях и другие компромиссы, которые учитывают интересы бизнеса и сотрудников.