В Роскачестве предложили ввести в офисах чайный этикет

Мнением эксперт поделилась с «Газетой.Ru». По словам женщины, если сотрудник соблюдает договоренности и справляется с задачами, лишать человека возможности сделать глоток чая — избыточная мера.
Ганькина добавила, что с юридической точки зрения работодатель может вводить внутренние правила, которые не противоречат Трудовому кодексу России. Но, например, статья № 108 гарантирует перерывы для отдыха, а статья № 209 — нормальные условия труда.
Вместо строгих правил Ганькина предложила обсудить с командой чайный этикет. Например, закрытые места для такого рода передыха в открытом офисном пространстве, отказ от перекусов на совещаниях и другие компромиссы, которые учитывают интересы бизнеса и сотрудников.