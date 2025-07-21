Под Самарой ликвидирована незаконная свалка площадью 276 квадратных метров

16 июля инспекторы Россельхознадзора подтвердили устранение свалки на сельскохозяйственных землях в Шенталинском районе.
Нарушение было выявлено в 2024 году — участок площадью 276 кв. м оказался захламлен отходами. Арендатору тогда вынесли предостережение о недопустимости таких действий.
При повторной проверке в июле 2025 года установлено, что свалка полностью убрана.
Отметим, что незаконное складирование мусора на сельхозугодьях серьезно вредит плодородию почвы. На восстановление таких земель требуются годы и значительные средства.
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