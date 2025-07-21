Росгвардия провела масштабную проверку владельцев оружия в Калининградской области

Проверяли условия хранения оружия и боеприпасов, оценивали состояние и исправность оружейных сейфов, контролировали соблюдение требований безопасности, а также проверяли актуальность разрешительных документов. По результатам проверок выявлено 7 нарушений правил оборота оружия. В качестве меры пресечения было изъято 4 единицы зарегистрированного оружия. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.